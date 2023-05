L’episodio finale di The Goldbergs non era stato ideato per essere l’epilogo dello show, come confermato dal co-showrunner Alex Barnow.

In un’intervista rilasciata a TVLine si spiega:

Non eravamo del tutto certi che sarebbe stato il nostro finale di serie quando abbiamo scritto l’episodio che conclude la stagione. Penso, in realtà, che se avessimo saputo che sarebbe stato realmente l’ultimo, lo avremmo realizzato ideandolo maggiormente come un tributo allo show.

Il co-showrunner e produttore esecutivo Chris Bishop ha aggiunto:

Ci saremmo immersi in una storia più emozionante e proposto più flashback, oltre a mostrare come si sarebbero evoluti i personaggi nel corso del decennio.

Wendi McLendon-Covey, interprete di Beverly, ha sottolineato:

Ci hanno comunicato che sarebbe stato l’epilogo quattro giorni prima della conclusione delle riprese, quindi due giorni prima del party per la fine del lavoro sul set. Ripensandoci penso sia stato il miglior modo in cui poteva accadere perché se lo avessimo saputo in anticipo non saremmo riusciti a fare niente. Saremmo stati tutti impegnati a piangere.

L’attrice ha ribadito:

Penso che siamo riusciti ad affrontare quell’ultima settimana pensando a cosa poteva essere, quindi abbiamo apprezzato ogni momento. Siamo andati sul set anche nei giorni liberi, semplicemente per camminare in quegli spazi e fotografare tutto, o rubare oggetti di scena o dire alle persone il nostro affetto. Penso sia stato meglio scoprirlo quando eravamo tutti al sicuro nelle nostre case, nei nostri letti, perché ero emotivamente distrutta.

Che ne pensate del fatto che l’episodio finale di The Goldbergs non fosse stato ideato per essere l’ultimo della serie?

Fonte: TVLine