Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A seguito delle accuse di comportamento poco professionale (qui tutti i dettagli), lo scorso dicembre l’attore Jeff Garlin aveva abbandonato la serie The Goldbergs. Mercoledì scorso è andato in onda la premiere della nuova stagione, la decima, in cui viene affrontata l’uscita di scena dell’attore: ovviamente non proseguite la lettura se non volete avere SPOILER sulla serie.

Nell’episodio, il personaggio di Garlin muore fuoricampo: la premiere infatti inizia mesi dopo la sua scomparsa con la voice-over di Adam che riepiloga quello che i vari membri della famiglia hanno fatto durante l’estate, concentrandosi sui principali cambiamenti nelle loro vite. “Quell’anno c’è stato un cambiamento che ha fermato tutto“, dice mentre la camera passa lentamente da un lato del soggiorno, dove i membri della famiglia vanno e vengono in un fast-forward, all’altro, dove la sedia preferita di Murray rimaneva vuota, mentre la musica cambiava da frenetica a cupa. “Pochi mesi fa, all’improvviso, abbiamo perso mio padre“, aggiunge mentre la stanza diventava buia, con un riflettore puntato sulla sedia. “Ti vorremo sempre bene, papà. Sempre. E troveremo un modo per andare avanti insieme. Perché, dopo tutto, siamo i Goldberg“.

Pur liberandosi della maggior parte dei beni di Murray, la famiglia ha mantenuto un ricordo di lui in casa: la sua poltrona reclinabile – inizialmente scartata ma poi salvata da Pop Pop – è stata infine trasformata in una sedia a rotelle nella cameretta del bambino di Erica. “Scopriamo che le persone a cui diciamo addio non ci lasciano mai veramente. Ma questo non significa che non ci manchino“, conclude la voce fuori campo di Adam verso la fine dell’episodio.

Parlando con Deadline, un impiegato della serie aveva raccontato che l’attore “è stato estremamente aggressivo sia verbalmente che emotivamente“: nei giorni in cui l’attore era presente sul set, il clima di lavoro cambiava completamente. Garlin aveva parlato di queste accuse in un’intervista su Vanity Fair, smentendo totalmente di aver offeso qualcuno e spiegando che il suo modo di comportarsi dipende dal tipo di comicità che propone. In particolare, sembra che abbia infastidito i colleghi il suo costante appellarsi ai genitali femminili, anche dopo che la troupe se ne è lamentata. Inoltre avrebbe costantemente chiamato i membri della troupe con appellativi e nickname offensivi. Un paio di mesi fa, poi, durante le riprese di una scena sarebbe stato estremamente aggressivo nei confronti di una comparsa, e quell’atteggiamento in particolare avrebbe rotto il rapporto di fiducia e rispetto tra la produzione e Garlin.

FONTE: Deadline