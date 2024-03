La serie The Good Doctor si concluderà con la stagione 7 e, prima della conclusione, ritorneranno nelle puntate anche Antonia Thomas e Brandon Larracuente.

L’interprete della dottoressa Claire Brown apparirà in due episodi, tra cui il finale dello show. Il dottor Daniel Perez sarà invece presente in una puntata.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Ruby Kelley con un ruolo ricorrente e Guillermo Diaz che sarà una guest star.

Claire Brown era uscita di scena nell’ultimo episodio della quarta stagione, dopo aver accettato un lavoro in una clinica in Guatemala. L’attrice era poi apparsa in due puntate della quinta stagione. I fan potrebbero quindi attendersi una conclusione della storia d’amore tra il personaggio di Antonia Thomas e quello di Chuku Modu, il dottor Jared Kalu, che se ne era andato dopo essersi messo nei guai per aver dato un pugno a un dottore che aveva molestato sessualmente Claire. Modu è tornato nel cast della settima e ultima stagione.

Larracuente, invece, ha interpretato Daniel, un tirocinante del primo anno al St. Bonaventure Hospital che viene coinvolto in una situazione, che coinvolge un’overdose, che lo ha messo nei guai. Daniel, al termine della sesta stagione, ha dovuto assumere degli antidolorifici dopo un incidente in macchina ed è tornato in Texas per cercare di disintossicarsi.

Kelley avrà il ruolo ricorrente di Hannah, una giovane donna che soffre di mal di testa da anni ed è stata etichettata come ‘in cerca di sostanze’ dai dottori. La ragazza arriva in ospedale per provare a ottenere degli oppiacei, ma il Dottor Glassman crede che abbia un problema medico che non è stato diagnosticato e che deve essere curato.

Diaz sarà invece una guest star nel ruolo di un uomo misterioso che si presenta per donare un rene a un completo sconosciuto, ma il suo ragionamento causa a Jordan dei dubbi sulla sua capacità di dare il consenso informato.

Che ne pensate del ritorno di Antonia Thomas e Brandon Larracuente nel cast della stagione 7 di The Good Doctor?

Potete rimanere aggiornati sul medical drama targato ABC grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline