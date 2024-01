ABC ha annunciato che la stagione 7 di The Good Doctor sarà l’ultima condividendo un nuovo trailer.

Lo show con star Freddie Highmore tornerà sugli schermi americani il 10 febbraio.

Il protagonista ha dichiarato:

Interpretare il Dottor Shaun Murphy è stato un immenso privilegio e una delle esperienze più notevoli e gratificanti della mia vita. Sarò per sempre grato a David, Liz, ed Erin, oltre all’immensamente talentuoso – e adorabile – cast, agli sceneggiatori e alla troupe che hanno reso questo show possibile. Prendersi cura profondamente degli altri ci ha portati qui. Grazie alla Sony e ABC, e a tutte le persone che hanno guardato a casa la serie.

David Shore, Liz Feldman ed Erin Gunn hanno commentato la notizia sottolineando:

The Good Doctor è stata l’opportunità di una vita, ma è arrivato il momento di dire addio. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e del messaggio di cui abbiamo avuto il privilegio di far parte. Non vediamo l’ora di dare ai nostri fantastici fan, al veramente straordinario Freddie Highmore, al resto dei nostri talentuosi attori (e amici), e alla miglior troupe del settore, il finale di serie che meritano tutti. Grazie Sony, grazie ABC, grazie a tutti voi.