ABC ha svelato che Chuku Modu è stato promosso a presenza regolare nel cast della stagione 7 di The Good Doctor.

L’attore ha il ruolo del Dottor Jared Kalu, apparso nella prima stagione, quando era stato mostrato mentre lavorava sotto il controllo del Dottor Melendez insieme a Shaun e Claire. Il giovane aveva inoltre avuto una breve relazione con Claire.

Jared aveva poi perso il lavoro dopo aver compiuto un’aggressione perché il Dottor Coyle aveva molestato la sua ex, facendo poi causa all’ospedale per discriminazione razziale. Il personaggio era stato fatto uscire di scena dopo la première della seconda stagione, in cui si spiegava che Jared si era trasferito a Denver.

Modu era riapparso in scena nel corso della stagione 6, rivelando che aveva compiuto delle scelte professionali che ha poi rimpianto, decidendo di ricominciare il suo percorso da zero lavorando sotto la guida di Shaun.

Nel finale della sesta stagione Jared era stato coinvolto in un incidente d’auto insieme a Danny (Brandon Larracuente) e Jerome (Giacomo Baessato), mentre erano impegnati a trasportare un paziente in ospedale.

Nel cast della settima stagione, oltre al protagonista Freddie Highmore, ci sono anche Richard Schiff, Christina Chang, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara, Noah Galvin e Bria Samoné Henderson.

The Good Doctor ritornerà sugli schermi americani martedì 20 febbraio.

Fonte: TVLine