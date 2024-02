The Good Doctor si concluderà con la stagione 7 e la co-showrunner Liz Friedman ha spiegato, intervistata da TheWrap, che si è trattato di una decisione presa da ABC, rivelando poi insieme all’attore Freddie Highmore che aspettative dovrebbero avere gli spettatori nei confronti del finale della serie.

La produttrice ha dichiarato:

ABC ci ha fatto sapere che questa era la loro decisione. Non è stata una sorpresa completa, ma sono stata triste. Sento davvero che c’erano altre storie che avremmo potuto fare. Ma sono sollevata che ce l’abbiano detto quando l’hanno fatto, in modo da poter concludere lo show e la storia di Shaun Murphy, per quanto gli spettatori possano vivere, a modo nostro e dandogli un epilogo adeguato.

Freddie Highmore, protagonista dello show, ha invece sottolineato:

Sembra questo grande evento epocale che ti riempie di nostalgia e amore extra per tutte queste persone con cui hai lavorato così a lungo. Ti rendi conto di come quel mondo che hai visto pieno di queste persone che fanno una certa cosa non sarà più lo stesso. Ma al tempo stesso è naturale andare avanti e c’è una parte di me che è entusiasta nel rivolgere lo sguardo ad altri progetti e nuove opportunità che arriveranno. Sembra come aver terminato gli studi.

Al termine della sesta stagione Shaun e sua moglie Lea (Paige Spara) sono diventati genitori e Friedman ha spiegato che hanno parlato con i consulenti della serie per capire cosa accade a chi è affetto da autismo nel momento in cui si diventa genitori:

Esplorare quella situazione e pensare ai modi in cui Shaun poteva essere messo alla prova che potevamo aspettarci, in confronto a quelli che sono sorprendenti e in cui poteva davvero dare il meglio, è stato davvero divertente, e poi si poteva rendere conto che doveva cambiare il suo approccio alle cose. I bambini sono notoriamente dei difficili negoziatori, quindi è stata una situazione divertente in cui metterlo.

Highmore ha sottolineato sull’argomento:

Certamente non l’invidio per avere quel compito, ma è entusiasmante e divertente. Penso che questa ultima stagione sarà incredibilmente soddisfacente su vari livelli, ma certamente anche grazie al vedere Shaun progredire e crescere come persona nel suo matrimonio con Lea ora che hanno un bambino, che è folle.

L’attore ha scherzato dichiarando:

Dopo sette anni non sono ancora bravo per quanto riguarda la medicina in modo reale. Mi sono reso conto che negli anni trascorsi nel realizzare lo show avrei potuto prendere realmente un diploma in medicina e ora sarei davvero preparato per salvare la vita delle persone, che probabilmente sarebbe stata una cosa più utile per il mondo rispetto a quello che ho fatto. Ma posso dire che tutti noi abbiamo voluto realizzare il miglior show possibile. E ne sono orgoglioso fino alla fine, per noi la serie e raccontare queste storie è sempre stato profondamente importante.

L’epilogo, secondo la showrunner, sarà un modo per rispettare i modi in cui il protagonista è cresciuto, rendendo omaggio a quell’aspetto e alle persone che sono state importanti nella sua vita.

Highmore ha sottolineato che crede la serie sia riuscita a trasmettere speranza agli spettatori e a far ricordare che nel mondo c’è più bene che male, e le persone sono più simili di quanto ci si possa aspettare. Freddie ha voluto sottolineare:

Se, in qualche piccolo, minuscolo, impercettibile modo, questo show è stato in grado di aumentare la consapevolezza riguardante le persone con l’autismo o di sfidare gli stereotipi, allora quella sarebbe certamente la cosa di cui sono più orgoglioso.

Friedman ha invece sottolineato che spera che le persone si siano rese conte del valore delle differenze:

Ciò che fa realmente progredire la società è l’accettazione e la comprensione, che permettere di far entrare nella tua vita le persone che sono diverse da te, da quello che pensi sia normale o una persona tradizionale o fuori da ciò che ti fa sentire a tuo agio, è realmente meraviglioso.

Liz, inoltre, spera che la serie abbia dimostrato che si può essere maggiormente inclusivi nelle scelte compiute nel casting e nelle storie raccontate sugli schermi.

