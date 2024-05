Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli showrunner della serie The Good Doctor hanno condiviso delle anticipazioni sull’episodio finale della serie, che andrà in onda il 21 maggio sugli schermi americani.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata precedente, Claire (Antonia Thomas) sembrava in via di guarigione dopo le cure per il cancro a cui si era sottoposta, ma la dottoressa ha poi perso i sensi in spiaggia al temine di un matrimonio.

Il Dottor Glassman (Richard Schiff) aveva invece incontrato Shaun (Freddie Highmore) e aveva svelato che era tornato il suo tumore al cervello.

David Shore e Liz Friedman, intervistati da TV Insider, hanno ora anticipato qualche dettaglio dell’ultimo capitolo della storia.

Friedman ha dichiarato:

Vedrete Shaun e tutti gli altri personaggi al St. Bon’s affrontare due dei pazienti emotivamente più importanti che hanno mai gestito e lo faranno in contemporanea.

Shore ha quindi aggiunto:

Portate i vostri fazzoletti, ma non vi farà solo piangere. Questi episodi sono ciò che pensiate saranno. Non vuol dire che non sarete sorpresi, vi emozionerete e non avrete le vostre svolte e sorprese, ma gli episodi parleranno di ciò che vi aspettate. Si tratta di occuparsi di Claire e Glassman, e poi andare oltre. Si tratta di un finale. Lo sarà assolutamente e scoprirete molto dei personaggi.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dall’episodio finale della serie The Good Doctor dopo le anticipazioni degli showrunner?

