Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 della stagione 7 di The Good Doctor ha mostrato un’inaspettata uscita di scena.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata intitolata Who At Peace, andata in onda su ABC, il dottor Asher Wolke, interpretato da Noah Galvin, ha subito un attacco antisemita e ha perso la vita. Il suo fidanzato, Jerome (Giacomo Baessato) lo stava purtroppo attendendo in un ristorante poco distante, pronto a chiedergli di sposarlo in occasione del loro secondo anniversario.

Asher aveva partecipato al matrimonio di un paziente e ha accompagnato il rabbino a casa, dove hanno incontrato dei criminali che stavano commettendo atti vandalici nella sinagoga. Asher ha chiesto di andarsene, scatenando la loro reazione.

Il medico aveva inoltre dichiarato di essere ebreo e gay, prima di avvisare che stava per chiamare la polizia.

Nonostante la situazione sembrasse risolta, i vandali sono ritornati indietro e lo hanno colpito alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi.

Nella sinossi della prossima puntata si anticipa che i protagonisti dovranno fare i conti con un evento catastrofico mentre devono mettere da parte le proprie emozioni legate a una recente tragedia.

La puntata si era conclusa con un invito a visitare il sito splcenter.org se si è vittime di attacchi razzisti, antisemiti o omofobi.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’uscita di scena avvenuta nell’episodio 5 della stagione 7 di The Good Doctor?

Potete rimanere aggiornati sul medical drama targato ABC grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline