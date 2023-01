Kennedy McMann e Felicity Huffman, ex star di Nancy Drew e Desperate Housewives, saranno le protagoniste del possibile spinoff di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer.

ABC ha annunciato che verrà realizzato un episodio del medical drama ideato come pilot del nuovo progetto, con lo scopo di introdurre i due personaggi.

La puntata andrà in onda sugli schermi americani il 6 marzo e sarà scritto da David Shore e Liz Friedman, mentre alla regia sarà impegnato Ruben Fleischer.

In The Good Lawyer il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) cerca un aiuto legale per vincere una causa e si affida alla giovane, e promettente, Joni DeGroot (McMann), che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo.

Joni è una nuova arrivata nello studio legale quando accetta il caso di Shaun e non ha mai voluto essere trattata in modo diverso, ma i suoi sintomi hanno delle conseguenze sulla sua vita personale e professionale, anche se la sua attenzione per i dettagli le permette di vedere i casi da una prospettiva diversa.

Huffman sarà invece Janet Stewart, avvocato molto stimato e con un’intelligenza brillante e molta astuzia. Janet, in passato, ha rappresentato il Dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) in alcune questioni legali. Quando Shaun dichiara che vuole Joni a rappresentarlo, la donna è costretta a lasciarle il caso.

