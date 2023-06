La ABC ha deciso di non andare avanti con ben quattro pilot, tra cui il medical drama The Hurt Unit, con Ben McKenzie, e la legal comedy Public Defenders, con Anthony Anderson. La sitcom sulle mamme lavoratrici composta da Ellie Kemper-Judy Greer Keeping It Together (alias Drop-Off) e il dramma politico di Sarah Shahi Judgement completano questo quartetto sfortunato.

Al momento, quindi, l’unico pilot ancora in fase di valutazione e quindi non scartato è The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor, con Felicity Huffman (Desperate Housewives) e Bethlehem Million (Flatbush Misdemeanors).

Nel frattempo, il destino delle ultime due serie della ABC – Home Economics e The Rookie: Feds – continua a essere in bilico.

The Hurt Unit – che la ABC Signature ha intenzione di vendere ad altri canali – ha come protagonista Benjamin McKenzie, reduce da Gotham, nel ruolo di uno dei membri di un team di chirurghi traumatologi e infermieri esperti che corrono sul campo per curare i pazienti che non riescono ad arrivare in tempo in ospedale.

Judgement, che sarà distribuito dalla 20th Television, è incentrato sul potenziale giudice della Corte Suprema interpretato da Shahi. Nel frattempo, la commedia single camera Public Defenders – un altro progetto prodotto dalla 20th e destinato a trovare un’altra casa – vede la Anderson nel ruolo di uno dei quattro difensori d’ufficio inesperti che lavorano instancabilmente per tenere i loro clienti fuori di prigione.

Infine, Keeping It Together è interpretato da Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Greer (Reboot) nei panni di una coppia di mamme lavoratrici. È basato sulla commedia britannica Motherland di Sharon Horgan.

Che cosa ne pensate? Quale dei 4 progetti ad essere stati scartati vi interessava maggiormente? Ditecelo nei commenti.

LEGGI: The Good Lawyer: Felicity Huffman e Kennedy McMann star dello spinoff di The Good Doctor

Fonte: TVLine