Hulu ha rinnovato The Handmaid’s Tale per una stagione 6, che sarà anche l’ultima.

Bruce Miller, che sta sviluppando anche una serie sequel sempre basata sui romanzi di Margaret Atwood, ha commentato così l’annuncio:

È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo rivoluzionario di Margaret Atwood e del suo mondo agghiacciante, e siamo entusiasti di offrire agli spettatori una sesta e ultima stagione. Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia, che purtroppo è rimasta più che mai rilevante per tutta la sua corsa, e siamo sbalorditi dai nostri incredibili fan per il loro incrollabile supporto, e senza i quali non saremmo mai arrivati questo punto.

Nella nuova stagione in uscita il 14 settembre, June affronterà le conseguenze di aver ucciso il Comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cercherà di migliorare la sua situazione a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di far compiere a Gilead una riforma e far crescere il potere. June, Luke e Moira lottano contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione di salvare e riunirsi con Hannah.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

