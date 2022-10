Hulu ha annunciato che la stagione 3 di The Hardy Boys sarà l’ultima.

La serie si concluderà con otto episodi della durata di un’ora le cui riprese sono attualmente in corso in Canada, concludendo quindi la storia senza lasciare in sospeso il cliffhanger con cui è finita la seconda stagione.

Nel prossimo capitolo della storia, inoltre, si sveleranno nuovi misteri e segreti prima di dire addio ai fan.

Nelle puntate della terza stagione ci sarà inoltre Bailee Madison con un ruolo da guest star. Drew Darrow aiuterà i protagonisti mentre cercano di decifrare i segreti della mappa del loro bisnonno.

Joan Lambur, uno dei produttori di Lambur Productions, ha dichiarato:

Siamo eccitati che possiamo produrre una conclusione coinvolgente e complessa per The Hardy Boys con questa stagione. Si tratta di un onore lavorare su questo titolo iconico con questo fantastico cast e troupe, insieme ai nostri incredibili partner di Nelvana, Corus e Hulu.

La storia racconta cosa accade quando, dopo una tragedia che colpisce la famiglia, il sedicenne Frank Hardy (Rohan Campbell) e suo fratello dodicenne Joe (Alexander Elliot) sono costretti a lasciare la città e trasferirsi durante l’estate nella città dove sono cresciuti i loro genitori, Bridgeport, per l’estate. Mentre sono a casa della zia Trudy (Bea Santos), Frank e Joe iniziano a scoprire che il padre, il detective Fenton Hardy (James Tupper), aveva iniziato un’indagine segreta. Rendendosi conto che il loro padre potrebbe aver scoperto qualcosa di importante, i ragazzi decidono di iniziare a investigare per conto loro, iniziando improvvisamente a sospettare di tutti.

