HBO ha svelato in che periodo spera di poter fissare la data di uscita sugli schermi di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il nuovo spinoff della saga di Game of Thrones, verso la fine del 2025.

Warner Bros Discovery, durante la presentazione dei suoi progetti agli investitori, ha accennato al nuovo progetto, le cui riprese sembra inizieranno a giugno.

David Zaslav, CEO dello studio, ha accennato alla possibilità di un debutto del nuovo show negli ultimi mesi del 2025.

Francesca Orsi, responsabile delle serie drammatiche di HBO, aveva anticipato il piano di realizzare tre stagioni, in modo da adattare tutto il materiale scritto da George R.R. Martin sui personaggi al centro della trama. Ogni stagione dovrebbe quindi ripercorrere il materiale presente in ogni libro dello scrittore dedicato al coraggioso cavaliere, Sir Duncan l’Alto, e al suo scudiero, Egg.

La breve sinossi anticipa:

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto, un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg, hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

