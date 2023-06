Da’Vine Joy Randolph ha ribadito che si è sempre pensato alla realizzazione della stagione 2 di The Idol e l’ultimo episodio della prima getterà le basi per la possibile continuazione della storia.

L’attrice, intervistata da Variety, ha spiegato:

Penso che l’intenzione di tutti fosse realizzare una seconda stagione. Questo progetto non è mai stato ideato per essere una miniserie. HBO è stata davvero felice dei risultati ottenuti.

L’interprete della manager Destiny ha parlato della puntata in arrivo tra pochi giorni sugli schermi, in Italia di Sky e in streaming su NOW, dichiarando:

Ci sarà una svolta, e penso si getteranno in modo entusiasmante le basi per entrare nella stagione 2… Sarà davvero interessante scoprire come le persone reagiranno a questo ultimo episodio e alla svolta che avverrà nella storia. Mostrerà qualcosa di diverso che non abbiamo visto da tempo.

HBO, in precedenza, aveva smentito le voci che parlavano di una cancellazione della serie prodotta da Sam Levinson e creata insieme ad Abel Tesfaye, sostenendo che non fosse ancora stata presa una decisione. La diminuzione degli episodi previsti, passando da sei a cinque, era stata inoltre motivata dal fatto che dopo i cambiamenti compiuti da Levinson, la storia richiedesse un minor numero di puntate per essere raccontata.

Che ne pensate? Sperate che ci sia il rinnovo per la stagione 2 della serie The Idol, come ipotizzato dall’attrice Da’Vine Joy Randolph?

