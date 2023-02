Mediawan e Miramax TV stanno sviluppando una serie tratta dal romanzo The Immortals (Le Grand Secret) che è stato scritto da René Barjavel.

Il progetto, di genere sci-fi, racconta una storia d’amore che solleva la domanda: quali sarebbero le conseguenze se l’umanità riuscisse a ottenere l’immortalità?

Tra le pagine si racconta la storia di Jeanne che ama Roland. Il giovane, un giorno, sparisce misteriosamente senza lasciare traccia. Jeanne decide quindi di ritrovarlo e compie la scoperta di un segreto ben costudito che è conosciuto da poche persone sulla Terra.

Nel “secondo libro” un sapiente scopre per caso un virus che permette a chiunque di vivere per l’eternità. Il virus è contagioso e potrebbe avere delle conseguenze drammatiche per l’uomo. Nella terza parte si scopre quindi cosa succede sull’isola, che rischia di essere overpopolata.

Nel team della produzione ci sarà Marc Helwig, a capo del settore televisivo di Miramax, in collaborazione con Mirsada Abdool Raman, vice presidente dello sviluppo dei progetti televisivi. Elisabeth d’Arvieu di Mediawan Pictures e Nathalie Perus di Atlantique Pictures saranno nel team di produttori esecutivi. Pierre-Antoine Capton e Bill Block saranno inoltre produttori esecutivi della serie.

Che ne pensate della serie tratta da The Immortals? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline