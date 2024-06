Ben Barnes (Tenebre e ossa) e Mary-Louise Parker (Weeds) saranno i protagonisti della serie The Institute, tratta dal romanzo di Stephen King scritto nel 2019.

Il progetto sarà diretto e prodotto da Jack Bender (Mr. Mercedes), mentre Benjamin Cavell (The Stand) sarà coinvolto come autore e produttore. MGM+ ha ordinato la realizzazione delle puntate e le riprese inizieranno prossimamente in Nova Scotia.

La prima stagione è composta da otto episodi e al centro della trama ci sarà il genio dodicenne Luke Ellis che viene rapito e si ritrova in una struttura piena di bambini che sono arrivati lì nello stesso modo e che possiedono capacità incredibili. In una città poco distante, il tormentato agente della polizia Tim Jamieson (Barnes) è arrivato per provare a iniziare una nuova vita, ma la pace e la tranquillità non dureranno a lungo, mentre la sua storia e quella di Luke sono destinati a scontrarsi.

Parker avrà invece la parte di Miss Sigsby, l’affascinante ma dura direttrice dell’Istituto, che crede realmente nella sua orribile missione. Lei è certa che la storia la considererà un’eroina.

King ha dichiarato:

Sono deliziato ed entusiasta dal fatto che The Institute, con la sua suspense ad alta intensità, diventerà una serie. La combinazione di Jack Bender e Ben Cavell garantisce che il risultato sarà incredibile.

