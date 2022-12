A dicembre su Sky e NOW

The Last Movie Stars

Arriva anche sugli schermi italiani, dal 26 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, The Last Movie Stars, la docu-serie HBO Max diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese che celebra una delle grandi coppie di Hollywood: Paul Newman e Joanne Woodward.

Il progetto, in sei episodi, parte dalle sbobinature dattiloscritte di audiocassette registrate dallo stesso Newman – e poi andate distrutte – a cui grandi attori di Hollywood, tra cui George Clooney e Laura Linney, hanno ridato vita con la propria voce.

Ethan Hawke esplora la storia d’amore tra le due leggende di Hollywood con le letture, a lungo perdute, di momenti più intimi e familiari dei due attori, partner sullo schermo e nella vita.

The Last Movie Stars dipinge un ritratto intenso di una coppia duratura, intrecciata per sempre con la storia del cinema americano.

Negli anni ’50, un giovane Paul e un’ancor più giovane Joanne si recano a New York per iniziare la loro carriera di attori, e incrociano fatalmente i loro percorsi come sostituti a Broadway. C’è solo un problema: Paul è già sposato.

Resa finalmente pubblica la loro relazione, i novelli sposi Paul e Joanne trovano successo insieme, e Joanne porta a casa un Oscar come migliore attrice.

La serie ripercorre le loro vite, tra le glorie e le difficoltà, in un rapporto in cui oltre al cinema c’era molto altro.

