The Last of Us

La produzione della stagione 2 di The Last Of Us ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi attori nel cast dei nuovi episodi, tra cui quello di Danny Ramirez.

L’attore, recentemente apparso sugli schermi televisivi grazie a The Falcon and the Winter Soldier, avrà il ruolo di Manny, un militare leale il cui aspetto solare nasconde il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando avranno maggiormente bisogno di lui.

Ariela Barer (Runaways) sarà Mel, una giovane dottoressa il cui impegno per salvare le vite viene messo dalla realtà della guerra e del tribalismo.

Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) interpreterà Nora, un medico militare che fatica ad affrontare i peccati legati al suo passato.

Spencer Lord (Heartland) avrà infine il ruolo di Owen, un’anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che si rifiuta di odiare.

In precedenza i produttori avevano annunciato l’arrivo nello show, che ha come protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, di Young Mazino, Isabela Merced e Catherine O’Hara.

Che ne pensate dei nuovi arrivi, tra cui quello di Danny Ramirez, nel cast della stagione 2 di The Last Of Us?

La serie, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

