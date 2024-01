Jeff Sneider colpisce ancora: a metà novembre il noto insider annunciava (ECCO I DETTAGLI) che sarebbe stata Kaitlyn Dever (Dopesick, Ticket to paradise) a interpretare Abby in The Last of Us 2 e così sarà. HBO ha difatti annunciato che sarà proprio l’attrice ventisettenne a vestire i panni dell’altra protagonista della seconda stagione della popolare serie TV di Craig Mazin e Neil Druckmann, quest’ultimo anche ideatore e director della saga videoludica da cui la produzione è tratta.

Mazin e Druckmann hanno anche rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale:

Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima: cerchiamo attori di classe mondiale che incarnino le anime dei personaggi del materiale originale. Nulla è più importante del talento, e siamo entusiasti di avere un interprete acclamata come Kaitlyn al fianco di Pedro, Bella e il resto della nostra famiglia.

Curiosamente, per Kaitlyn Dever si tratta di un tipico caso di “uscita dalla porta e rientro dalla finestra”. Quando The Last of Us era stato preso in considerazione per un adattamento cinematograico lei (insieme a Maisie Williams di game of Thrones) era una delle papabili interpreti di Ellie (interpretata da Bella Ramsey nella serie TV).

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

FONTE: StreamOnMax su Twitter