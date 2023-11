Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Con la fine dello sciopero, si torna a parlare delle riprese della stagione 2 di The Last of Us, in cui debutterà un personaggio ben noto ai fan del videogioco, Abby.

C’è tanta attesa sull’attrice che sarà scelta per interpretare il ruolo, e dopo tanta segretezza oggi abbiamo un primo, potenziale nome della prescelta.

Stando al giornalista Jeff Sneider, si tratta di Kaitlyn Dever, che di recente abbiamo visto in Nessuno ti salverà. A quanto pare l’interpretazione dell’attrice nella pellicola arrivata poche settimane fa su Disney+ avrebbe colpito particolarmente la squadra creativa.

Non è la prima volta che il nome di Dever viene associato a The Last of Us. L’attrice è sempre stata al centro dei fan cast per il ruolo di Ellie, senza contare che era già nel radar di Naughty Dog da anni visto che aveva interpretato la figlia di Nathan Drake in Uncharted 4: Fine di un ladro.

Sneider sottolinea, inoltre, che Kaitlyn Dever è una delle 71 persone seguite dal creatore della serie Craig Mazin su Instagram.

Al momento l’attrice sarebbe appena entrata in trattative visto l’impossibilità di farlo prima a causa dello sciopero. Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

