Laura Bailey, la doppiatrice di Abby, ha dato il benvenuto a Kaitlyn Dever, che interpreterà il personaggio nella stagione 2 di The Last of Us.

Nel post, che potete vedere qui sotto, Laura Bailey si congratula con l’attrice, augurandole buona fortuna e chiedendole se vuole una compagna per allenarsi.

Huge congrats, Kaitlyn! So excited to see Abby’s evolution in your performance! Let me know if you want a workout buddy. 💪 https://t.co/Sryf9i85dp — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) January 9, 2024

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio visto che a quanto pare anche se Pedro Pascal si è infortunato non si rende necessario alcuno slittamento dalla produzione..

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

