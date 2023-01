The Last of Us

The Last of Us era una delle serie più attese del 2023, come stanno anche dimostrando gli ascolti negli Stati Uniti. Noi di BadTaste.it abbiamo seguito lo sviluppo del progetto di Craig Mazin e Neil Druckmann fin dal suo annuncio, e stiamo seguendo episodio dopo episodio la messa in onda. Questa sera commenteremo insieme la prima puntata, andata in onda su Sky una settimana fa in lingua originale e lunedì 23 gennaio in italiano, sul nostro canale Twitch a partire dalle 21.00. Durante la serata interverrà anche Lorenzo Scattorin, doppiatore del personaggio di Joel sia nel videogioco originale che nella serie.

La diretta sarà incentrata solo sul primo episodio della serie, e quindi sarà spoiler: ci confronteremo sulle tematiche affrontate, sulle aspettative che avevamo da fan del videogioco, e ci confronteremo anche con chi non conosce il videogioco originale e quindi vive The Last of Us per la prima volta attraverso la serie. Parleremo dei lavori passati di Craig Mazin (Chernobyl), Pedro Pascal (Game of Thrones e The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones). Inoltre ci soffermeremo su quanto la serie sia attuale e, nonostante l’ottimo worldbuilding e il contesto presentato, si concentri soprattutto sul cuore dei personaggi, anche grazie all’ottima scrittura di Mazin e Druckmann. Il tutto interagendo con i nostri follower su Twitch.

La diretta è realizzata in collaborazione con NOW, che trasmette la serie in esclusiva in streaming.

