The Last of Us

Sono passati quasi due mesi dal finale di stagione di The Last of Us, adattamento live-action del franchise di videogiochi cult della Naughty Dog, l’azienda americana dedita allo sviluppo di videogiochi con sede nella città di Santa Monica (California). La serie HBO è stata a tutti gli effetti un grandissimo successo e al momento del debutto ha esordito ottenendo il secondo miglior risultato per la rete negli ultimi dieci anni. Inoltre, The Last of Us è stata già rinnovata per una seconda stagione e i creatori Neil Druckmann e Craig Mazin si stanno già preparando per tornare sul set. Per il momento però, il duo sta celebrando il successo della prima stagione in un modo che avevano già annunciato. Parlando con Deadline in occasione di un evento dedicato alla serie, Druckmann e Mazin hanno rivelato di essersi fatti dei tatuaggi abbinati per celebrare la prima stagione.

Potete vedere i tatuaggi qui sotto.

Because Season 1 of #TheLastOfUs was a massive success, Craig Mazin and Neil Druckmann got matching tattoos… What will they do next for Season 2? pic.twitter.com/3szByOWoC7 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2023

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.