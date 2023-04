Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Bella Ramsey è tornata a parlare dei personaggi Queer di The Last of Us, concentrandosi ovviamente su Ellie e sul suo futuro.

In una recente intervista con L’Officiel, l’interprete di Ellie ha parlato dei personaggi Queer e del suo legame con gli stessi:

Mi sono decisamente connessa con lei ed è stato davvero entusiasmante. Ricordo la descrizione di Ellie che è arrivata nell’e-mail iniziale. Parte di ciò che Craig ha scritto nella sua descrizione era “lei è gay e non le importa”, o penso che le parole reali fossero “non gliene frega un cazzo di quello che pensano gli altri”. L’ho adorato fin dall’inizio. È stato davvero bello avere due episodi davvero strani. Ad esempio, le persone gay esistono, quindi perché non dovrebbero esistere nell’apocalisse? Mi è davvero piaciuto che non fosse appiccicato al resto. Era così parte integrante di questa storia, e così organicamente ben fatto, che non sembrava che stessimo solo inserendo queste persone queer per la quota di rappresentazione. Questa è la storia, ed è solo la storia di due persone che si amano, ed è stato davvero bellissimo.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

