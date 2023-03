Gabriel Luna ha il ruolo di Tommy nella serie The Last Of Us e ha ora svelato che, nella sua interpretazione, ha tenuto conto degli eventi raccontati nella Parte II del videogioco.

Mentre si trovava al SXSW, l’attore ha raccontato:

Ho giocato ai videogiochi uno dopo l’altro, e nella mia mente è una storia unica. Mi sono preparato per la serie in quel modo.

Gabriel ha aggiunto:

Non vuoi mai dare per scontato che otterrai una stagione 2, ma considerando che si tratta probabilmente del più grande show al mondo e ci hanno rinnovati per la stagione 2, è stata probabilmente una buona idea iniziare a pensarci prima.

Luna ha ribadito:

Tutto quello che accade nella Parte II è sempre stato presente nella mia mente. Quando stavo lavorando alla storia che abbiamo raccontato fino a questo momento, si deve considerare la direzione che si sta prendendo, con tutti i suoi alti e bassi. Non vuoi recitare pensando alla fine, ma certamente desideri mantenere in mente che stai facendo dei passi in avanti e costruendo il personaggio.

L’attore ha quindi aggiunto:

Per quanto Tommy abbia avuto un’evoluzione come persona, e sta continuando a farlo, c’è certamente un’involuzione che accade nella Parte II. Ed è probabilmente l’unica cosa che posso dire.

Che ne pensate del fatto che Gabriel Luna abbia pensato anche alla Parte II di The Last Of Us interpretando Tommy nella prima stagione? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety