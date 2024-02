Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Uno dei personaggi più interessanti del videogioco di The Last of Us Part II è sicuramente Isaac Dixon, interpretato nientemeno che da Jeffrey Wright, il quale ha rivelato in una recente intervista di non escludere la possibilità di partecipare alla serie HBO.

The Last of Us è attualmente uno dei franchise più amati dell’intrattenimento degli ultimi anni, grazie ai giochi incredibilmente popolari e alla pluripremiata serie televisiva che finora ha affrontato con successo l’arduo compito di adattare l’intero primo gioco, riscuotendo l’apprezzamento unanime sia della critica che dei fan.

Le riprese della seconda stagione dello show dovrebbero iniziare molto presto e si occuperanno di adattare per l’appunto The Last of Us Part II. Ciò che si è evinto fino ad oggi è che molto probabilmente questo secondo capitolo verrà adattato in più stagioni, poiché è molto più lungo del primo gioco e presenta molte differenze nella struttura della storia. Tuttavia, è ancora presto per sapere in che modo sarà suddiviso il tutto.

Un personaggio che compare in The Last of Us Part II è proprio Isaac Dixon, il leader della Washington Liberation Front, una milizia paramilitare. Anche se si tratta di una speculazione e niente più, essendo il personaggio comparso nella seconda metà del gioco, è probabile che non apparirà nella seconda stagione. Premesso questo, in una recente intervista a GamesRadar, è stato chiesto a Jeffrey Wright se tornerà a interpretare il personaggio in live action e lui ha dato una risposta molto semplice: “Tutto è possibile. Vedremo“.

In ogni caso, considerando il passato di Wright e la sua partecipazione ad altri show della HBO, sarebbe un’ottima aggiunta al cast dell’adattamento live-action di The Last of Us. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.