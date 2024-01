A margine dei Creative Emmy Awards, Nick Offerman aveva dichiarato alla stampa, in merito a The Last of Us, che la HBO aveva effettivamente discusso della possibilità di uno spin-off dedicato a Bill & Frank, i due personaggi dell’acclamato episodio 1×03 della serie, Long, long time interpretati dal già citato Offerman e da Murray Bartlett (ECCO I DETTAGLI).

Al party post Primetime Emmy, lo showrunner e produttore di The Last of Us, Craig Mazin, è stato decisamente tranchant escludendo nettamente la cosa: quella di Nick Offerman era, a suo dire, una battuta.

Sono molto orgoglioso dell’episodio che abbiamo realizzato con Bill e Frank e non ci saranno altri episodi con loro due. Nick stava scherzando riguardo a un prequel, era una battuta. Siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato insieme.

Vi ricordiamo che l’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di discutere di The Last of Us 1×03 proprio con i suoi protagonisti, Nick Offerman e Murray Bartlett, che ci hanno l’inferno mascherato da paradiso di Bill & Frank. Trovate l’intervista in questa pagina.

