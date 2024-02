Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

La star della serie HBO Succession Kieran Culkin ha visitato insieme a sua moglie Jazz Charton (una nota foley artist) un luogo, la sede della Naughty Dog, che è collegato a doppia mandata a un’altra acclamata produzione targata HBO dato che si tratta della software house sviluppatrice e proprietaria della IP di The Last of Us (l’azienda dal 2001 fa parte della Sony Interactive Entertainment).

La visita è stata testimoniata da una serie di scatti diffusi su Instagram proprio da Jazz Charton, uno dei quali è stato ripreso anche da Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog nonché co-ideatore di The Last of Us e produttore della serie TV. Nella sua storia Druckmann “minaccia” ironicamente i due invitandoli a non svelare nulla di quanto hanno visto e sentito. Chiaramente non sappiamo se si tratti di qualcosa che ha a che fare con la stagione 2 di The Last of Us, con il rumoreggiatissimo terzo capitolo videoludico della saga o con un altro progetto della softco magari ancora tenuto sotto chiave.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

