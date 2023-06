Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Pedro Pascal, durante la sua conversazione con Steven Yeun organizzata da Variety, ha parlato dell’importanza di avere sul set di The Last Of Us un’interprete come Bella Ramsey.

L’interprete di Joel ha raccontato:

Era spaventoso sapere che stavo avvicinandomi a un’esperienza di quel tipo, che richiede di trascorrere 12 mesi distante da casa, insieme a una teenager.

Pedro ha quindi aggiunto:

Sapevo che era fantastica. Non avrei potuto chiedere di avere accanto una teenager più con i piedi per terra, generosa e riflessiva. E non lo voglio dire in un modo condiscendente. Aveva 17 anni, ne ha festeggiati 18 mentre stavamo facendo le riprese. Eravamo entrambi spaventati e non ne parlavamo, ma Bella mi ha ispirato a essere più maturo.

L’attore ha voluto ribadire:

Non penso realmente di aver mai incontrato qualcuno come Bella. Ha fatto emergere il meglio di me come persona.

Commentando con il collega il finale della prima stagione, Pedro Pascal ha ammesso di non aver visto l’episodio:

Non ho mai fatto nulla così a lungo, quindi il mio legame con l’esperienza è strano. Essendo qualcuno che sta arrivando ai 50 anni, provare questo legame davvero innocente, un po’ arrabbiato ed emotivo a un’esperienza che è finita… Continua, ma non ci sarà mai più un altro primo incontro con Bella, lavorare con Craig, l’intera troupe, con Coco che si occupava dei mie capelli, e con l’intera famiglia che ha fatto parte di quell’esperienza. Penso sia stato come innamorarsi e, a quel punto in cui pensi ‘Non mi innamoro’. Capisci? Perché fa troppo male.

Che ne pensate delle parole di Pedro Pascal con cui ha descritto Bella Ramsey e la loro esperienza sul set di The Last Of Us?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety