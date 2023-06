Pedro Pascal ha parlato con Steven Yeun della sua esperienza nella realizzazione della serie The Last Of Us in occasione di un incontro organizzato da Variety del progetto Actors on Actors.

L’interprete di Joel ha spiegato che non aveva mai sentito parlare del videogame prima che gli venisse proposto di fare un’audizione e successivamente ha ricevuto gli script firmati da Craig Mazin, rimanendo colpito dalla storia e dal mondo creato per il progetto.

Pedro ha aggiunto:

Poi i miei nipoti mi hanno detto: ‘Sei un idiota, è un videogioco ed è fantastico! Se non lo farai non ti parleremo più!’.

Steven ha invece svelato che ha sempre avuto un legame con The Last Of Us perché aveva dei punti in comune con The Walking Dead e ha giocato al primo capitolo della storia, proprio mentre era impegnato nello show, per 12 ore di seguito. Yeun ha quindi spiegato a Pascal in che modo si interrompe la prima parte del racconto di Joel ed Ellie:

Ci ho giocato fino alla fine, quando fai andare avanti i personaggi mentre hanno quell’ultima meravigliosa scena. Non accade nulla. Semplicemente cammini attraverso la foresta.

Pedro ha così ammesso:

Mi hai detto più tu del videogioco rispetto a quanto abbia fatto il suo creatore!

La star di The Walking Dead ha quindi ribadito che l’esperienza è stata incredibile:

E poi vederti interpretarlo… Penso tu sia così immenso e incredibile e ti avvicini ai personaggi con una tale grazia.

Che ne pensate dei commenti di Steven Yeun su The Last Of Us?

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

