Christian Kane ritornerà nel ruolo di Jacob Stone in The Librarians: The Next Chapter, lo spin-off della serie fantasy di The CW.

Dallo scrittore e produttore esecutivo Dean Devlin, la nuova serie è incentrata su un “Bibliotecario” del passato, che ha viaggiato nel tempo fino al presente e ora si ritrova bloccato. Quando ritorna al suo castello, che ora è un museo, rilascia inavvertitamente la magia in tutto il continente. Gli viene assegnata una nuova squadra per aiutarlo a ripulire il pasticcio che ha fatto, formando una nuova squadra di Bibliotecari. Christian Kane tornerà in The Librarians: The Next Chapter nel suo ruolo di Jacob Stone al fianco della nuova protagonista Jessica Green.

La serie si svolge in un mondo in cui custodi conosciuti come Bibliotecari proteggono un deposito di antichi artefatti magici. Lo spin-off andrà in onda su The CW nella stagione 2024-2025, seguirà una bibliotecaria che viaggia nel tempo e che scatena accidentalmente forze magiche nel mondo normale e dovrà riunire una nuova squadra per fermarle.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline