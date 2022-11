The Mandalorian 3: nuove informazioni verranno svelate al CCXP

Questo giovedì, in occasione del CCXP in Brasile verranno svelate delle novità su The Mandalorian. Nonostante Andor si sia concluso settimana scorsa, i fan di Star Wars stanno già aspettando la stagione 3 di The Mandalorian.

Il profilo ufficiale del CCXP ha pubblicato un post in cui annuncia il panel Disney con la presenza di Lucasfilm, che porterà proprio The Mandalorian e Indiana Jones.

A #DisneyNaCCXP tá chegando com tudo na #CCXP22! Os painéis vão acontecer na quinta-feira, dia 1/12. A Lucasfilm vai trazer novidades sobre a terceira temporada de “The Mandalorian” e o quinto filme do "Indiana Jones". Quer mais? Meio-dia eu te conto 😜 pic.twitter.com/TCajWIJbkz — CCXP (@CCXPoficial) November 22, 2022

Disney sarà al #CCXP22! I panel si terranno giovedì 1 dicembre. Lucasfilm porterà notizie sulla terza stagione di “The Mandalorian” e sul quinto film di “Indiana Jones”.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023.

Seguirete il CCXP per le nuove informazioni su The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book