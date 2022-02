Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio di, disponibile da qualche ora su, ha svelato il destino die cosa potrebbe succedere nella stagione 3 diOvviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura per non rovinarvi la sorpresa.

Nel finale dell’episodio precedente, Luke Skywalker aveva messo il piccolo Grogu di fronte alla scelta di continuare il proprio addestramento Jedi o di tornare da Din Djarin. Grogu ha scelto il mandaloriano e viene consegnato su Tatooine da R2-D2, dopo la battaglia col sindacato Pike, Din Djarin e il piccoletto abbandonano quindi il pianeta verso nuove avventure.

Sappiamo già che i due sono diretti alle miniere di Mandalore, dove Din imparerà i segreti della dark saber. Che Grogu continui a sviluppare i poteri della forza seguendo la via dei Mandaloriani? Sarebbe il primo mandaloriano con poteri Jedi dai tempi di Tarre Vizsla.

Fortunatamente, scegliendo di tornare da Din, Grogu è scampato al destino degli allievi di Luke, ovvero venire travolti dalle ire di Ben Solo, la notte che divenne Kylo Ren.

The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+. Le riprese della stagione 3 di The Mandalorian sono invece tuttora in corso.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Cosa pensate succederà a Grogu in The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: WGTC