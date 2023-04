The Night Agent ha debuttato su Netflix il 23 marzo sorprendendo tutti e conquistando molti nuovi fan. Il thriller politico ha trascorso la prima settimana in cima alla Top 10 globale degli show televisivi su Netflix ed è stato visto nei primi tre giorni di sfruttamento per un totale di 168 milioni di ore. In seguito a questo grande debutto, pochi giorni dopo Netflix ha subito rinnovato la serie.

ATTENZIONE SPOILER: SE NON AVETE VISTO LA STAGIONE COMPLETA NON PROSEGUIRE

Il finale della prima stagione ha risolto diverse questioni in sospeso, facendo chiarezza sui numerosi traditori della Casa Bianca che Peter e Rose hanno affrontato nel corso dei dieci episodi, svelando più di quanto ci si potesse aspettare in un complotto iniziato un anno prima che gli zii di Rose venissero coinvolti. Terminata con l’arresto della maggior parte dei cospiratori, la prima stagione di The Night Agent è stata una perfetta storia d’origine per Peter, soprattutto visti i dubbi iniziali sulla sua lealtà dovuti al passato del padre.

Quando uscirà la seconda stagione?

Sebbene non si conosca ancora il periodo esatto in cui la seconda stagione di The Night Agent arriverà sulla piattaforma di streaming, Netflix ha condiviso che la seconda stagione del thriller politico sarà rilasciata nel 2024. Di solito ci vuole almeno un anno perché una nuova stagione sia pronta dal momento in cui iniziano i lavori. Dato che la data di uscita è fissata per il 2024, l’uscita della seconda stagione di The Night Agent avverrà probabilmente nella seconda metà dell’anno, in un periodo che va dalla primavera del 2024 alla fine dell’anno.

Quali personaggi potrebbero tornare?

Gabriel Basso tornerà senza dubbio nel ruolo di Peter Sutherland. Allo stesso modo, è molto probabile il ritorno di Luciane Buchanan nel ruolo di Rose Larkin. Anche Kari Matchett, che interpreta la Presidente Travers, probabilmente tornerà, soprattutto perché è stata una figura chiave nell’investigazione della verità dietro gli attacchi oltre ad essere la responsabile dietro la promozione di Peter.

Rose Larkin tornerà quasi sicuramente per due motivi: è legata sentimentalmente a Peter e probabilmente il pubblico dovrà sapere come proseguirà la sua storia come CEO della Silicon Valley, dopo che il suo percorso è stato interrotto bruscamente all’inizio della prima stagione.

Buona parte dei personaggi principali è sopravvissuta agli eventi The Night Agent, il che significa che anche i traditori come l’ex vicepresidente Redfield e l’ex capo dello staff Diane Farr potrebbero tornare. Nonostante sia stato identificato come co-cospiratore, il cattivo Gordon Wick non è stato arrestato alla fine della prima stagione, il che significa che il suo ritorno potrebbe non solo essere possibile ma anche causare molti problemi al neo-promosso agente notturno Peter Sutherland.

Non torneranno chiaramente Cisco e Monks uccisi nel corso dei primi dieci episodi della serie mentre è probabile che rincontreremo l’agente della CIA Chelsea Arrington, ora promossa al fianco della presidente.

Ovviamente non si sa nulla della possibile trama della seconda stagione, ma Shawn Ryan ha condiviso in precedenza che la proposta iniziale fatta a Netflix era quella di realizzare stagioni con storie autoconclusive. Il piano originale di The Night Agent non prevedeva una storia che si sviluppasse in più stagioni, poiché Ryan desiderava “dare una certa soddisfazione al pubblico”. La seconda stagione seguirà completamente una storia inedita, dal momento che il romanzo da cui la serie è tratta è unico ed è stato già ampiamente trasposto nella prima stagione.

E voi avete visto la prima stagione? Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

