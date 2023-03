Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di The Night Agent a soli sei giorni dal suo debutto.

Il progetto tratto dal romanzo di Matthew Quirk tornerà quindi prossimamente con dieci episodi inediti.

Shawn Ryan, showrunner e produttore della serie, ha dichiarato:

L’ultima settimana è stata un susseguirsi di emozioni mentre abbiamo finalmente potuto condividere The Night Agent con il mondo. Vedere l’incredibile reazione allo show è stata una grande gioia e la testimonianza dell’ottimo lavoro compiuto dal nostro cast, dai nostri autori, registi, dalla nostra troupe e dai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti nell’ideare la stagione 2 per condividere ulteriori avventure di The Night Agent con i nostri nuovi fan.

Il protagonista è un agente dell’FBI di basso livello, interpretato da Gabriel Basso (The Big C), che lavora nel seminterrato della Casa Bianca accanto a un telefono che non suona mai, fino a quando accade e si ritrova coinvolto in una cospirazione pericolosa e che si evolve rapidamente, situazione che lo porta rapidamente fino allo Studio Ovale.

Nel cast ci sono poi Luciane Buchanan (Filthy Rich) nella parte di Rose Larkin, civile che compie la telefonata dopo aver scoperto che i suoi zii non sono chi sostengono di essere; Hong Chau (Watchmen) che interpreta il reponsabile dello staff della Casa Bianca; e Sarah Desjardins (Yellowjackets) nei panni della figlia teenager del vice presidente e che cerca di allontanarsi dall’ombra del padre.

Tra gli interpreti spazio inoltre a Fola Evans-Akingbola (Call My Agent), Eve Harlow (The 100), Enrique Murciano (Bloodline), Phoenix Raei (Stateless) e DB Woodside (24) che sarà un agente dei Servizi Segreti che ritorna in azione dopo una lunga pausa.

Shawn Ryan è creatore, showrunner e produttore in collaborazione con Seth Gordon, Marney Hochman, Julia Gunn e Jamie Vanderbilt.

Fonte: TVLine

