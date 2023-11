Brit Marling ha svelato che vorrebbe riportare sugli schermi la storia della serie di The OA, cancellata da Netflix dopo sole due stagioni.

L’attrice aveva il ruolo di Prairie Johnson, una donna che riappare misteriosamente dopo sette anni sostenendo di essere stata in un’altra dimensione e di avere delle capacità inspiegabili.

Brit, insieme a Zal Batmanglij, aveva ideato una storia composta da cinque stagioni e ora spera di avere l’occasione di ritornare nel mondo di The OA e proseguire la storia.

L’attrice, sceneggiatrice, produttrice e regista ha dichiarato a The Wrap:

Immagino sia una questione legata al clima e alle circostanze del mondo, per raggiungere una situazione dove possa sbocciare, ma ovviamente pensiamo continuamente a quella storia. Era un proprio mondo e, ovviamente, abbiamo amato la reazione dei fan allo show. Gli artwork che hanno realizzato, le proteste che hanno fatto… In generale si è trattato di una fonte di ispirazione per noi per continuare come narratori, sapendo che c’è un pubblico interessato a una prospettiva da outsider.