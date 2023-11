Brit Marling e Zal Batmanglij sono ritornati a parlare della cancellazione di The OA, la serie creata per Netflix, sostenendo che la piattaforma di streaming abbia compiuto un errore.

Lo show è stato cancellato nel 2019, scatenando la reazione dei fan del progetto che non hanno potuto scoprire l’epilogo della storia di Prairie.

Marling ha ricordato:

Succede spesso a Hollywood che si apra una finestra ed entri un’incredibile creatività. Orange is the new black, Stranger Things… Quelle sono state tutte delle scommesse folli e rischiose. E penso che sapessimo che la finestra sarebbe stata proprio quello, non una porta. Si sarebbe chiusa. Accade in ogni settore con la tecnologia, viene coinvolta e disturba. E poi a un certo punto Wall Street dice ‘Dobbiamo avere un ripensamento’. Il modello di business deve cambiere per affrontare il fatto che stiamo costantemente facendo i conti con perdite economiche. E noi siamo rimasti coinvolti in quel cambio di direzione.

Brit ha aggiunto:

Quello che è folle è che in ogni altro momento della storia, se una proprietà intellettuale avesse avuto quel tipo di sostegno, sarebbe stata considerata di valore. L’errore è stato in realtà compiuto da Netflix che non è riuscita a capire, nel suo modello, come monetizzarlo. Perché quel numero di persone che si interessavano con così tanta passione a uno show, al punto tale che hanno fatto scioperi della fame o proteste danzando, dal punto di vista economico rappresentano dei soldi.

La co-creatrice ha inoltre ricordato a Variety che ancora oggi, quando viaggia, incontra delle persone che ricreano i movimenti coreografati ideati per la storia di Prairie:

Atterro in aeroporti in varie parti del mondo. Sono stata poco tempo fa in Norvegia, in un fiordo in mezzo al nulla, e delle persone si sono messe a eseguire i movimenti per me.

Batmanglij ha invece svelato che lo show è stato visto da circa 30 milioni di persone.

Che ne pensate dei commenti di Brit Marling e Zal Batmanglij sulla cancellazione di The OA?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.The OA

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili