Steve Carell ha raccontato che Domhnall Gleeson gli ha chiesto consiglio per la nuova serie tv di The Office.

Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Carell, che interpretava Michael Scott nella commedia della NBC, ha rivelato che Gleeson lo ha contattato per il nuovo The Office:

So che Domhnall Gleeson, con cui ho lavorato in The Patient, sarà uno dei protagonisti. Lo so per certo. È un attore eccellente. In realtà mi ha chiamato e mi ha chiesto: ‘Devo farlo? Ti è piaciuto?’ e gli ho risposto “È fantastico”.

The Office è disponibile su Netflix.

Fonte: Deadline