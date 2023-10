Il creatore di The Office, Greg Daniels, ha commentato le notizie apparse online nelle ultime settimane che parlano di un possibile reboot della serie.

Intervistato da Collider, Daniels ha dichiarato:

Penso sia davvero ipotetico. Il fatto che la notizia sia in un certo senso ‘esplosa’ in base a una frase presente in un articolo di Puck è stato bello, immagino, nel senso che ai fan importa ancora molto.

Greg ha quindi aggiunto:

Ma quello che dirò è che quando ci sarà qualcosa da annunciare, lo annuncerò decisamente io.

In precedenza il creatore di The Office aveva sottolineato che è possibile un ritorno dello show targato NBC, anche se era soddisfatto dal fatto di aver potuto concludere la serie come voleva. Daniels aveva spiegato:

Il cast, di tanto in tanto, parla di tornare insieme in qualche modo, ma non mi immagino un rboot come Will & Grace. La mia più grande preoccupazione sarebbe deludere i fan.

Che ne pensate dei commenti di Greg Daniels al possibile reboot di The Office?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: ComicBook