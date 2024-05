Peacock ha ordinato la produzione della nuova serie ambientata nell’universo di The Office creata da Greg Daniels e Michael Koman.

Nel cast ci sono Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore e le riprese inizieranno nel mese di luglio.

Negli episodi si vedrà la troupe che ha immortalato i dipendenti della Dunder Mifflin a Scranton mentre va alla ricerca di un nuovo soggetto e scopre un quotidiano storico del Midwest che sta per chiudere i battenti, nonostante l’editore stia cercando di dare nuova forza alla pubblicazione con dei reporter volontari.

Lisa Katz, presidente di NBCUniversal Entertainment, ha dichiarato:

Sono passati oltre 10 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di The Office su NBC e l’acclamata comedy continua a guadagnare popolarità e costruire nuove generazioni di fan su Peacock. In partnership con Universal Television e guidata dal team creativo di Greg Daniels e Michael Koman, questa nuova serie ambientata nell’universo di Dunder Mifflin introduce un nuovo gruppo di personaggi in un ambiente fresco e maturo per la narrazione comica: un quotidiano.