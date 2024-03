Michael Koman scriverà al fianco di Greg Daniels la nuova serie ambientata nel mondo di The Office e al momento ancora senza titolo.

Mentre Greg Daniels continua a lavorare con un gruppo di scrittori su quella che diventerà l’espansione dell’universo di The Office, il co-creatore di Nathan For You, Michael Koman, è proprio tra questi scrittori. Se il nuovo progetto mockumentary di Daniels ottiene il via libera dalla rete, Koman fungerà da co-creatore. Il potenziale seguito di Office, della Universal Television, rimane quindi ancora in fase di sviluppo e senza titolo.

Come rivelato in precedenza, la potenziale nuova serie, che non è un reboot, sarà probabilmente ambientata in un nuovo ufficio con nuovi personaggi ma nello stesso mondo della serie mockumentary guidata da Steve Carell che segue i dipendenti dello Scranton, Pennsylvania, filiale della fittizia Dunder Mifflin Paper Company. Daniels ha anche detto che una nuova iterazione di The Office potrebbe seguire una troupe che realizza un documentario su un argomento diverso.

Fonte: Deadline