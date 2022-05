Jenna Fischer e Angela Kinsey hanno rivelato che la memorabile scena diin cui i protagonisti cantanodurante l’uscita di scena didalla serie è stata realizzata senza che l’interprete di Michael sapesse cosa stava per accadere.Le due attrici hanno così svelato perché l’attore appare molto commosso nel suo ultimo episodio dello show.

Fischer, nel libro The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There, ha dichiarato:

Mentre stavamo girando il nostro ultimo episodio con Steve, era difficile contenere la nostra tristezza nel perdere un amico e il nostro fidato numero uno. Abbiamo pianto molto. Il momento peggiore è stato quando abbiamo girato la canzone di addio.

Jenna ha aggiunto:

Le persone mi chiedono spesso se sapeva che stavamo per cantare, perché le emozioni sul suo volto sono così genuine. Ci avevano dato il testo e abbiamo provato in segreto. Steve mi ha detto che mentre stava per entrare nella sala conferenze si era reso conto che stava per succedere qualcosa, ma non sapeva che stavamo per cantare, l’intera situazione è stata davvero emozionante.

La star ha ricordato:

La prima volta che abbiamo provato a girare la scena nessuno è riuscito a finire. Puoi sentire la voce di Ed Helms in preda alla commozione ancora prima che inizi la canzone quando dice ‘Vogliamo ringraziarti per tutto’.

