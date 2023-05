Durante la pausa dalle riprese della stagione 2 di The Old Man, Jeff Bridges ha parlato della sua salute, e di come ha affrontato il cancro e il grave caso di Covid nel 2021.

L’attore ha raccontato di quando a gennaio 2021, debole per la chemio, ha contratto anche il Covid, che lo ha spaventato molto:

Non avevo un sistema immunitario per combatterlo. La chemio lo aveva spazzato via, il che lo ha reso davvero, davvero difficile. Per me il cancro non era niente in confronto al Covid.

Non riuscivo a capire come combatterlo. Quindi mi sono arreso combattendo, che non è la stessa cosa che arrendersi. Quello che ho sentito veramente in quel momento è stato amore. L’amore per me è stato sicuramente amplificato durante questo periodo. Non solo dalle persone intorno a me, ma anche dall’amore nel mio cuore per loro. Quindi quello che ho fatto è stato più come lasciarmi sopraffare dall’amore.