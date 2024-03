Joseph Morgan, intervistato da ScreenRant, ha ricordato il periodo trascorso interpretando Klaus Mikaelson in The Vampire Diaries e nello spinoff The Originals, scherzando sul sostegno dei fan.

L’attore ha infatti voluto ricordare:

Per prima cosa, grazie a chiunque mi abbia seguito in quel percorso perché è stata un’esperienza davvero incredibile e ho investito molta energia e tante emozioni in quel personaggio, e sono realmente felice che le persone abbiano reagito in modo positivo al mio lavoro e al personaggio. Penso che la sua storia sia stata completata.

Morgan ha quindi ricordato:

Non stavo nemmeno per tornare in Legacies, ho solo realizzato quell’episodio finale perché era l’ultimo che sarebbe stato realizzato e ho pensato: ‘Andiamo, sarà bello riportarlo sugli schermi ancora una volta’. Julie ha scritto per me un meraviglioso monologo. L’ho fatto, ma penso che ora la storia sia completa. Mi piacerebbe, tuttavia, realizzare qualcosa in quel mondo, tornare nel mondo dei vampiri. Io e mia moglie abbiamo una piccola casa di produzione e abbiamo un progetto in fase di sviluppo che si svolge in questi regni un po’ più dark, quindi sarei entusiasta nel realizzare qualcosa di simile.

Joseph ha concluso spiegando:

Più di ogni altra cosa, apprezzo semplicemente il fandom che è rimasto coinvolto in quel terribile, davvero terribile, ibrido vampiro-licantropo che ha fatto cose terrificanti. Vergognatevi tutti, a proposito, per averlo sostenuto.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Joseph Morgan sul personaggio di Klaus, protagonista di The Vampire Diaries e The Originals?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: ScreenRant