Pedro Pascal è diventato un volto familiare grazie ai suoi indimenticabili ruoli: da Din Djarin in Star Wars: The Mandalorian, fino a Joel Miller in The Last of Us di HBO. Tuttavia, è emerso che c’è un altro noto franchise a cui l’attore avrebbe potuto partecipare. Durante un’intervista sul podcast “Rosenbaum’s Inside of You With Michael Rosenbaum“, Paul Wesley, la star di The Vampire Diaries, ha rivelato che Pascal era in lizza per un ruolo nello spin-off della serie, The Originals. In realtà, Pedro aveva persino sostenuto un provino per un ruolo all’interno della serie, anche se alla fine non è stato selezionato per la parte. Wesley ha condiviso: “La parte non gli è stata assegnata. Comunque, è un attore straordinario.”

Pascal ha fatto il provino per il ruolo di Marcel, ruolo che alla fine è andato a Charles Michael Davis, e la creatrice di The Vampire Diaries Julie Plec ha parlato in precedenza del provino di Pascal per la serie, ammettendo che era in piena “modalità fan girl” ma che Davis era il più adatto per il ruolo. “Ero in piena modalità fan girl di Pedro Pascal e pensavo: ‘Oh mio Dio, è fantastico‘”, ha dichiarato la Plec a Entertainment Weekly. “Ma Charles, come dire, ‘Io sono il re’, giusto? Aveva quella spavalderia“.

Anche se Pascal non è apparso nell’universo di The Vampire Diaries, ciò non significa che non abbia fatto parte di un altro iconico universo vampiresco. Nel 1999, uno dei primi ruoli di Pascal è stato quello di Eddie, uno dei compagni di università di Buffy (Sarah Michelle Gellar) in Buffy l’ammazzavampiri e che finisce per trasformarsi in un vampiro.

via Us Weekly