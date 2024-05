CBS ha annunciato la produzione dello show The Real CSI: Miami, una serie true crime che debutterà a giugno sugli schermi americani.

Il progetto, ispirato alla serie andata in onda per 10 stagioni dal 2002 al 2012, sarà trasmesso a partire dal 26 giugno dal network.

Ogni episodio proporrà dei casi realmente accaduti e mostrerà l’uso dell’innovativa scienza forense per risolverli. The Real CSI: Miami punterà l’attenzione sul fatto che al cuore di ogni storia c’è una vittima e una famiglia che cerca giustizia.

Nel team della produzione ci sono JBTV, Magical Elves, Jerry Bruckheimer che ne sarà produttore esecutivo insieme a Anthony E. Zuiker, KristieAnne Reed, Ann Donahue, Carol Mendelsohn, Jo Sharon, Casey Kriley, e John Henshaw.

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, aveva in precedenza sottolineato che il franchise di CSI è ancora vivo e in buona salute, dichiarando poi che avrebbero trovato modi nuovi e interessanti per riportare sugli schermi lo show.

Che ne pensate? Seguirete gli episodi della nuova docuserie The Real CSI: Miami?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety