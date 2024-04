Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Regime – il palazzo del potere, miniserie HBO, è giunta alla sua conclusione. Nel finale troviamo la protagonista, Elena Vernham (Kate Winslet), scegliere di mantenere il potere invece di salvare il suo amore Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts).

L’attrice, in un’intervista con TV Insider, spiega il senso del finale:

Penso che il motivo per cui trionfa, o il motivo per cui è fantastico che trionfi, sia perché si tratta di una leader femminile, non di un leader maschile. Abbiamo bisogno che le donne vincano. Abbiamo bisogno che emergano vittoriose. E in realtà c’è qualcosa di gratificante nel posto in cui lei finisce perché è legato a lei stessa.

Continua:

Non ha quasi nulla a che fare con vincere o ottenere più potere, sembra quasi che lei abbia capito e fatto pace con se stessa un po’ di più… Il suo percorso emotivo è completo.

The Regime è disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 4 marzo. Nel cast anche Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.

