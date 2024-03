Lo scorso 4 marzo, ha preso il via su HBO (in Italia su Sky e Now) la miniserie The Regime – Il palazzo del potere (GUARDA IL TRAILER). La protagonista è Kate Winslet, che interpreta la fantomatica cancelliera Elena Vernham. La storia segue un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo, in cui la donna si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. In un’intervista con THR, l’attrice ha raccontato la sua prima reazione alla lettura della sceneggiatura di Will Tracy (Succession):

Non mi ero mai imbattuta in un personaggio così unico, così insolito, così inimmaginabile e antipatico. E ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso. Deve essere qualcosa che non ho mai fatto prima; devo davvero spaventare me stessa. Devo sfidare me stessa. C’era molta ansia per il modo in cui avremmo interpretato questo ruolo.

L’attrice ha dunque cercato di capire le ragioni del carattere del personaggio, trovandole nella sua backstory:

Quando si guarda al suo stato emotivo e mentale, alla sua fragilità e allo stato di declino in cui si trova – è sempre in uno stato di ansia acuta – non può essere qualcosa che le è appena successo. È chiaramente qualcosa con cui ha convissuto per molto tempo e che probabilmente ha cercato di nascondere in varia misura al suo pubblico, ai suoi adoranti seguaci: “la mia gente”. Ha cercato di tenerlo a freno e nascosto. Ma la tristezza di Elena per me è iniziata probabilmente da bambina. È stata cresciuta da un padre ovviamente tirannico e non molto gentile; la madre era assente. È tutto molto abilmente costruito in quelle scene del mausoleo [dove parla col padre defunto, presente nel primo episodio], in cui si ha davvero la sensazione che si tratti di una persona che ha avuto un’infanzia piuttosto incasinata, che è stata esposta a un trauma che le è rimasto addosso.

Per ritrarre la donna sullo schermo, Winslet ha dovuto dunque modificare la propria voce:

Non era possibile che lei parlasse in un modo così misurato. La mia voce e come questa risuona danno l’idea di una persona matura e con i piedi per terra. So che la mia voce è sana. Aveva bisogno di un suono molto malsano e tentennante. E questo doveva provenire da un luogo emotivo. Non poteva essere qualcosa di divertente o usato per impressionare. Doveva essere radicato nella realtà.

Al termine dell’intervista, è poi inevitabile la domanda sulla possibilità di una seconda stagione per lo show, sulla quale Winslet non si sbilancia:

Questa è una di quelle domande che la gente faceva sempre con Omicidio a Easttown [altra recente miniserie HBO in cui è stata protagonista, ferma per ora alla prima stagione] e hanno fatto un milione di articoli con quello che avevo detto. Tutto ciò che posso dire è che mi è piaciuto moltissimo interpretare Elena. Mi è piaciuto moltissimo. Adoro fare televisione, adoro lavorare con la HBO.

FONTE: THR