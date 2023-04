Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese di The Residence, la nuova serie prodotta da Shondaland, e nel cast ci sarà anche Kylie Minogue nel ruolo di se stessa.

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti ci sono anche Jane Curtin ed Eliza Coupe.

Nel cast ci sono Julieth Restrepo (Griselda), Sumalee Montano (The Lost Symbol), James Babson (For The People), Izzy Diaz (Good Trouble), Paul Fitzgerald (Dare Me), Roslyn Gentle (Nightbitch), Chris Grace (Superstore), Juliette Jeffers (Tulsa King), Nathan Lovejoy (The Good Place), E. L. Losada (Los Frikis), Mel Rodriguez (Last Man on Earth), Brett Tucker (Big Leap) e Rebecca Field (Shameless).

Gli otto episodi si basano sul libro, scritto da Kate Andersen Brower, intitolato The Residence: Inside the Private World of the White House e raccontano il dietro le quinte della vita alla Casa Bianca tramite il racconto di un omicidio. Nell’edificio, al momento del crimine, c’erano 132 stanze e 157 sospettati. Un’eccentrica detective, interpretata da Uzo Aduba, inizierà a indagare.

Lo show, dal cast davvero stellare, comprende anche Andre Braugher, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr., Mary Wiseman e Randall Park .

Paul William Davies è lo showrunner della serie, prodotta da Shonda Rhimes e Betsy Beers.

