Nel cast di, la nuova serie prodotta per Peacock, ci saranno. Le due star del piccolo schermo, conosciute per i ruoli avuti in, avranno la parte died

Lo show racconta la storia di più generazioni attraverso un mistero dal ritmo concitato sulla delusione del tempo. Un viaggio organizzato per celebrare un anniversario mette alla prova un matrimonio quando una coppia si ritrova coinvolta in uno dei più bizzarri misteri della Mayan Riviera, evento che si è svolto 15 anni prima. Noah ed Emma sono entrambi insegnanti e stanno celebrando il decimo anniversario di matrimonio. Noah viene descritto come un uomo completamente soddisfatto nella sua quotidianità, mentre Emma sente che il suo matrimonio è un po’ in crisi.

Skyler Gisondo avrà poi la parte di Sam, in vacanza con i suoi genitori e la fidanzata presso l’Oceana Vista Resort. Ben Sinclair avrà invece la parte ricorrente di Alex, che possiede la struttura turistica. Parvesh Cheena, infine, sarà Ted, in vacanza con il marito, anche lui chiamato Ted.

Completano il cast Luis Gerardo Méndez, Nina Bloomgarden, Gabriela Cartol, Debby Ryan, Dylan Baker, Michael Hitchcock e Becky Ann Baker.

Gli showrunner di The Resort saranno Andy Siara e Allison Miller, mentre tra i produttori c’è anche Sam Esmail.

Fonte: Variety